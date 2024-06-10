Елисеев Андрей Симеонов 03.07.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Елисеев Андрей Симеонов

Место рождения

Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

03.07.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1904 ст.

Отец: Елисеев Симеон Иванов

Мать: Елисеева Ольга Кондратова

Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 276 д 141 лл 69 об - 70 запись 51 (м) Родители: села Полянок крестьянин Симеон Иванов Елисеев и законная жена его Ольга Кондратова, оба православного вероисповедания. Восприемники: деревни Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно

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