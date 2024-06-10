Елисеев Андрей Симеонов
Место рождения
Дата рождения03.07.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1904 ст.
Отец: Елисеев Симеон Иванов
Ф 627 оп 276 д 141 лл 69 об - 70 запись 51 (м) Родители: села Полянок крестьянин Симеон Иванов Елисеев и законная жена его Ольга Кондратова, оба православного вероисповедания. Восприемники: деревни Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно