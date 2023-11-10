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Дорохов Петр Герасимович

Место рождения

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Дорохов Герасим Иванович

Мать: Дорохова Екатерина Антоновна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дорохова Настасья Петровна

Мать ребёнка: Дорохова Анисья Андреевна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дорохова Акилина Петровна

Мать ребёнка: Дорохова Анисья Андреевна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дорохова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Дорохова Анисья Андреевна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дорохова Дарья Петровна

Мать ребёнка: Дорохова Анисья Андреевна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дорохова Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Дорохова Анисья Андреевна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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