Дорохов Петр Герасимович
Место рождения
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дорохова Настасья Петровна
Мать ребёнка: Дорохова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дорохова Акилина Петровна
Мать ребёнка: Дорохова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дорохова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Дорохова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дорохова Дарья Петровна
Мать ребёнка: Дорохова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дорохова Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Дорохова Анисья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно