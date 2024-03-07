Сидорчук (Мачульская) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорчук (Мачульская) Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1894

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1894

Отец: Мачульский Антон Васильевич

Мать: Мачульская Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сидорчук Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Сидорчук Алексей Борисович

Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Сидорчук Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Сидорчук Алексей Борисович

Рождение ребёнка
19.11.1926

Дочь: Кочукова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Сидорчук Алексей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидорчук Алексей Борисович

Смерть
1962
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