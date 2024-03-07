Сидорчук (Мачульская) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1894
Дата смерти1962
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1894
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сидорчук Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Сидорчук Алексей Борисович
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Сидорчук Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Сидорчук Алексей Борисович
Рождение ребёнка
19.11.1926
Дочь: Кочукова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Сидорчук Алексей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962