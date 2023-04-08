Стетюха Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1936
Дата смерти17.01.1992
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1936
Рождение ребёнка
28.04.1967
Сын: Стетюха Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Стетюха Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стетюха Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.01.1992