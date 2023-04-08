Стетюха Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стетюха Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1936

Дата смерти

17.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1936

Отец: Стетюха Сергей Антонович

Мать: Стетюха Евгения Афанасьевна

Рождение ребёнка
28.04.1967

Сын: Стетюха Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Стетюха Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стетюха Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стетюха Людмила Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
17.01.1992
Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
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