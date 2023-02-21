Тюхтина Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюхтина Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ефимовна

Отец ребёнка: Тюхтин Ефим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюхтин Николай Ефимович

Отец ребёнка: Тюхтин Ефим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюхтин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Тюхтин Ефим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюхтин Валентин Ефимович

Отец ребёнка: Тюхтин Ефим Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюхтин Ефим Николаевич

Смерть
Неизвестно
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