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Носков Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

21.12.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Носков Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Елизавета Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Носкова Елизавета Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Носков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Носкова Елизавета Егоровна

Филипповка
Рождение ребёнка
1857

Сын: Носков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Носкова Елизавета Егоровна

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Носкова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Носкова Елизавета Егоровна

Бракосочетание
16.02.1869

Жена: Носкова Наталья Афонасьевна

Оба вторым браком
Рождение ребёнка
17.02.1870

Дочь: Носкова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Носкова Наталья Афонасьевна

Смерть
21.12.1896

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