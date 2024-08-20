Носков Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти21.12.1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Носков Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Носкова Елизавета Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Носкова Елизавета Егоровна
Филипповка
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Носкова Елизавета Егоровна
Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Носкова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Носкова Елизавета Егоровна
Бракосочетание
16.02.1869
Оба вторым браком
Рождение ребёнка
17.02.1870
Дочь: Носкова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Носкова Наталья Афонасьевна
Смерть
21.12.1896