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Мишин Игорь

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Место рождения

г. Рязань

Дата рождения

29.10.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Рязань
Бракосочетание
28.06.2003

Жена: Мишина Ольга

г. Рязань
Рождение ребёнка
28.04.2004

Сын: Мишин Роман

Мать ребёнка: Мишина Ольга

г. Рязань
Рождение ребёнка
16.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишина Ольга

г. Рязань
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