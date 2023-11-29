Мишин Игорь
Место рожденияг. Рязань
Дата рождения29.10.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Рязань
Бракосочетание
28.06.2003
Жена: Мишина Ольга
г. Рязань
Рождение ребёнка
28.04.2004
Сын: Мишин Роман
Мать ребёнка: Мишина Ольга
г. Рязань
Рождение ребёнка
16.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишина Ольга
г. Рязань