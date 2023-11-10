Проценко Александр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиОколо 1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Проценко Матвей Иванович
Мать: Варвара Антоновна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Проценко Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Проценко Олимпмада
Рождение ребёнка
1938
Сын: Проценко Борис Александрович
Мать ребёнка: Проценко Олимпмада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проценко Олимпмада
Смерть
Около 1956