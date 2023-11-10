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Проценко Александр Матвеевич

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Место рождения

Ялта

Дата рождения

1904

Дата смерти

Около 1956

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Проценко Матвей Иванович

Мать: Варвара Антоновна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Проценко Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Проценко Олимпмада

Рождение ребёнка
1938

Сын: Проценко Борис Александрович

Мать ребёнка: Проценко Олимпмада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проценко Олимпмада

Смерть
Около 1956
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