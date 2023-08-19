Васильев Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Анатолий Васильевич

Васильев Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1950

Отец: Васильев Василий Илларионович

Мать: Васильева Тамара Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close