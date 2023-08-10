Кузнецова ПАВЛА УСТИНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова ПАВЛА УСТИНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: УСТИН ГРИГОРЬЕВ

Мать: УСТИНЬЯ АНАНЬЕВА

Смерть
Неизвестно
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