Русакова Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Палагея Даниловна
Отец ребёнка: Русаков Данило Игнатьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Фекла Даниловна
Отец ребёнка: Русаков Данило Игнатьевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Русаков Данило Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно