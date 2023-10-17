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Русакова Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Палагея Даниловна

Отец ребёнка: Русаков Данило Игнатьевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Фекла Даниловна

Отец ребёнка: Русаков Данило Игнатьевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Русаков Фома Данилович

Отец ребёнка: Русаков Данило Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Данило Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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