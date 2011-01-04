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Мальцев Иван Иванович

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Место рождения

Долгановской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

21.08.1926

Дата смерти

04.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1926

Отец: Мальцев Иван Григорьевич

Мать: Мальцева Ксения Кондратьевна

Долгановской, Котельнический уезд, Вятская губерния
д. Долганиха, Даровской район, Кировская область (сторона Торопово)
Рождение ребёнка
07.11.1954

Сын: Мальцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Мальцева Апполинария Васильевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
05.10.1958

Дочь: Симонова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Мальцева Апполинария Васильевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
11.02.1962

Сын: Мальцев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Мальцева Апполинария Васильевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
10.09.1964

Дочь: Мальцева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Мальцева Апполинария Васильевна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Апполинария Васильевна

Смерть
04.01.2011
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