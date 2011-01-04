Мальцев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения21.08.1926
Дата смерти04.01.2011
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1926
д. Долганиха, Даровской район, Кировская область (сторона Торопово)
Рождение ребёнка
07.11.1954
Сын: Мальцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Мальцева Апполинария Васильевна
Рождение ребёнка
05.10.1958
Дочь: Симонова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Мальцева Апполинария Васильевна
Рождение ребёнка
11.02.1962
Мать ребёнка: Мальцева Апполинария Васильевна
Рождение ребёнка
10.09.1964
Дочь: Мальцева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Мальцева Апполинария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.2011