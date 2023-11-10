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Рожков Зиновий Евсеевич

Место рождения

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.11.1851

Дата смерти

10.07.1916

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1851

Отец: не указан

Мать: Харитина Ивановна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.11.1870

Жена: Рожкова Марья Кузьминична

23(11).11.1870
Рождение ребёнка
10.11.1874

Сын: Рожков Дмитрий Зиновьевич

Мать ребёнка: Рожкова Марья Кузьминична

Рождение ребёнка
28.07.1877

Сын: Рожков Владимир Зиновьевич

Мать ребёнка: Рожкова Марья Кузьминична

Рождение ребёнка
09.02.1885

Сын: Рожков Семен Зиновьевич

Мать ребёнка: Рожкова Марья Кузьминична

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1890

Сын: Рожков Лев Зиновьевич

Мать ребёнка: Рожкова Марья Кузьминична

Рождение ребёнка
03.12.1891

Дочь: Харитонова Екатерина Зиновьевна

Мать ребёнка: Рожкова Марья Кузьминична

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1895

Сын: Рожков Николай Зиновьевич

Мать ребёнка: Рожкова Елизавета Зотиновна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1900

Сын: Рожков Трофим Зиновьевич

Мать ребёнка: Рожкова Елизавета Зотиновна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.12.1905

Дочь: Анастасия Зиновьевна

Мать ребёнка: Рожкова Елизавета Зотиновна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1909

Сын: Рожков Дамиан Зиновьевич

Мать ребёнка: Рожкова Елизавета Зотиновна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1911

Сын: Рожков Филипп Зиновьевич

Мать ребёнка: Рожкова Елизавета Зотиновна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1913

Сын: Рожков Григорий Зиновьевич

Мать ребёнка: Рожкова Елизавета Зотиновна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова Елизавета Зотиновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.07.1916
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от старости
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