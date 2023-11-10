Рожков Зиновий Евсеевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1851
Дата смерти10.07.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1851
Отец: не указан
Мать: Харитина Ивановна
Бракосочетание
23.11.1870
23(11).11.1870
Рождение ребёнка
10.11.1874
Сын: Рожков Дмитрий Зиновьевич
Мать ребёнка: Рожкова Марья Кузьминична
Рождение ребёнка
28.07.1877
Сын: Рожков Владимир Зиновьевич
Мать ребёнка: Рожкова Марья Кузьминична
Рождение ребёнка
09.02.1885
Мать ребёнка: Рожкова Марья Кузьминична
Рождение ребёнка
23.02.1890
Мать ребёнка: Рожкова Марья Кузьминична
Рождение ребёнка
03.12.1891
Дочь: Харитонова Екатерина Зиновьевна
Мать ребёнка: Рожкова Марья Кузьминична
Рождение ребёнка
16.12.1895
Сын: Рожков Николай Зиновьевич
Мать ребёнка: Рожкова Елизавета Зотиновна
Рождение ребёнка
01.08.1900
Мать ребёнка: Рожкова Елизавета Зотиновна
Рождение ребёнка
23.12.1905
Дочь: Анастасия Зиновьевна
Мать ребёнка: Рожкова Елизавета Зотиновна
Рождение ребёнка
09.11.1909
Мать ребёнка: Рожкова Елизавета Зотиновна
Рождение ребёнка
01.07.1911
Мать ребёнка: Рожкова Елизавета Зотиновна
Рождение ребёнка
09.11.1913
Сын: Рожков Григорий Зиновьевич
Мать ребёнка: Рожкова Елизавета Зотиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.07.1916
Причина смерти: от старости