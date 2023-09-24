Тимонин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1941
Дата смерти24.09.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1941
Отец: Тимонин Василий
Мать: Тимонина Анна
Рождение ребёнка
30.04.1972
Сын: Тимонин Александр
Мать ребёнка: Тимонина Алевтина Алексеевна
Рождение ребёнка
21.06.1974
Сын: Тимонин Константин
Мать ребёнка: Тимонина Алевтина Алексеевна
г. Москва
Смерть
24.09.2023
г. Москва