Тимонин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимонин Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1941

Дата смерти

24.09.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1941

Отец: Тимонин Василий

Мать: Тимонина Анна

Рождение ребёнка
30.04.1972

Сын: Тимонин Александр

Мать ребёнка: Тимонина Алевтина Алексеевна

Рождение ребёнка
21.06.1974

Сын: Тимонин Константин

Мать ребёнка: Тимонина Алевтина Алексеевна

г. Москва
Смерть
24.09.2023
г. Москва
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