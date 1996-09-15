Кузина Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1910
Дата смерти15.09.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1910
Отец: Демичев Александр
Рождение ребёнка
30.03.1935
Дочь: Кузина Нина Валентиновна
Отец ребёнка: Кузин Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
03.10.1941
Дочь: Кузина Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Кузин Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
03.10.1941
Дочь: Черноухова Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Кузин Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
05.12.1946
Дочь: Кузина Вера Валентиновна
Отец ребёнка: Кузин Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
19.08.1952
Дочь: Кузина Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Кузин Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
24.10.1954
Сын: Кузин Александр Валентинович
Отец ребёнка: Кузин Валентин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузин Валентин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1996