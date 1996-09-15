Кузина Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1910

Дата смерти

15.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1910

Отец: Демичев Александр

Мать: Демичева Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.1935

Дочь: Кузина Нина Валентиновна

Отец ребёнка: Кузин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
03.10.1941

Дочь: Кузина Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Кузин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
03.10.1941

Дочь: Черноухова Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Кузин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
05.12.1946

Дочь: Кузина Вера Валентиновна

Отец ребёнка: Кузин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
19.08.1952

Дочь: Кузина Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Кузин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
24.10.1954

Сын: Кузин Александр Валентинович

Отец ребёнка: Кузин Валентин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Кузин Валентин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Валентин Николаевич

Смерть
15.09.1996
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