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Кропачев Алексей Петрович

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Место рождения

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

12.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1977

Отец: Кропачев Петр Александрович

Мать: Кропачева Надежда Ивановна

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.09.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кропачева Оксана Юрьевна

Первомайское, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
16.02.2001

Жена: Кропачева Оксана Юрьевна

Рождение ребёнка
30.10.2014

Сын: Кропачев Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Кропачева Оксана Юрьевна

Первомайское, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.10.2014

Сын: Кропачев Арсений Алексеевич

Мать ребёнка: Кропачева Оксана Юрьевна

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