Кропачев Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения12.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1977
Рождение ребёнка
09.09.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кропачева Оксана Юрьевна
Бракосочетание
16.02.2001
Жена: Кропачева Оксана Юрьевна
Рождение ребёнка
30.10.2014
Сын: Кропачев Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Кропачева Оксана Юрьевна
Рождение ребёнка
30.10.2014
Сын: Кропачев Арсений Алексеевич
Мать ребёнка: Кропачева Оксана Юрьевна