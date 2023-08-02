(Сариджа) Кира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сариджа) Кира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкас Акрит Христофор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкас Акрит Христофор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкас Акрит Христофор Ильич

Смерть
Неизвестно
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