Шайдеман (Рау) Юлия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдеман (Рау) Юлия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.82

Пол

Женский

Отец

56 г.р.

Мать

57 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.82

Отец: Рау Анатолий Георгиевич

Мать: Рау Ирма

Рождение ребёнка
20.11.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайдеман Иван Викторович

Рождение ребёнка
24.06.2009

Дочь: Шайдеман Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Шайдеман Иван Викторович

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