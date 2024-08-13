Сушкова Матрена Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова Матрена Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушков Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Сушков Петр Пахомович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826

Сын: Сушков Антон Петрович

Отец ребёнка: Сушков Петр Пахомович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Сушкова Дарья Петровна

Отец ребёнка: Сушков Петр Пахомович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Сушкова Матрена Петровна

Отец ребёнка: Сушков Петр Пахомович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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