Сушкова Матрена Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сушков Петр Пахомович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Сушков Петр Пахомович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Сушкова Дарья Петровна
Отец ребёнка: Сушков Петр Пахомович
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Сушкова Матрена Петровна
Отец ребёнка: Сушков Петр Пахомович