Солдатова Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Петр Яковлевич
Мать: Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
1813
Сын: Солдатов Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Солдатов Петр Семенович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Солдатов Петр Семенович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ненила Петровна
Отец ребёнка: Солдатов Петр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно