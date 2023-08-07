Солдатова Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Петр Яковлевич

Мать: Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
1813

Сын: Солдатов Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Солдатов Петр Семенович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Солдатов Иван Петрович

Отец ребёнка: Солдатов Петр Семенович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ненила Петровна

Отец ребёнка: Солдатов Петр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Петр Семенович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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