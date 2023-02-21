Лузин Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузин Пётр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лузин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Лузина Вера Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
30.04.1911

Дочь: Митрофанова Глафира Петровна

Мать ребёнка: Лузина Вера Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
21.02.1921

Дочь: Калинина Валентина Петровна

Мать ребёнка: Лузина Вера Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Николай Петрович

Мать ребёнка: Лузина Вера Ксенофонтовна

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