Сорокина Антонина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1917
Дата смерти12.06.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1936
Рождение ребёнка
28.07.1937
Дочь: Радаева Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Иван Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.06.1998
Похороны
Неизвестно