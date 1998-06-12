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Сорокина Антонина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1917

Дата смерти

12.06.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1936

Муж: Сорокин Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1937

Дочь: Радаева Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.06.1998
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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