Мухаметшарип Биккеня Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Сарвизямал Мухаметшарип Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно