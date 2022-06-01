Иванов Вячеслав Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1956
Дата смерти01.06.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1956
Отец: Иванов Анатолий Васильевич
Мать: Иванова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
02.08.1979
Дочь: Манаенкова Оксана Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1984
Сын: Иванов Максим Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.06.2022