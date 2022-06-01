Иванов Вячеслав Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Вячеслав Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1956

Дата смерти

01.06.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1956

Отец: Иванов Анатолий Васильевич

Мать: Иванова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
02.08.1979

Дочь: Манаенкова Оксана Вячеславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.1984

Сын: Иванов Максим Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.06.2022
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