(Никитина) Ирина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никитина) Ирина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1908

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1908

Отец: Н Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Игнатий Никитич

Рождение ребёнка
24.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Игнатий Никитич

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