(Никитина) Ирина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1908
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1908
Отец: Н Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Игнатий Никитич
Рождение ребёнка
24.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Игнатий Никитич