Маринин Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринин Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маринин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маринина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маринин Александр Федорович

Мать ребёнка: Маринина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маринин Константин Федорович

Мать ребёнка: Маринина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маринин Иван Федорович

Мать ребёнка: Маринина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маринин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Маринина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маринина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Маринина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маринин Николай Федорович

Мать ребёнка: Маринина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тиханова-Карасева Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Маринина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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