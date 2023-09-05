Маринин Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маринин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маринина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маринин Александр Федорович
Мать ребёнка: Маринина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маринин Константин Федорович
Мать ребёнка: Маринина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маринина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маринина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маринина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Маринина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маринин Николай Федорович
Мать ребёнка: Маринина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тиханова-Карасева Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Маринина Евдокия
Смерть
Неизвестно