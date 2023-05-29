Новикова (Алферова) Харитина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алферов Михаил Ефремов
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1865 ст.
Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.12.1881 ст.
Дочь: Комарова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Пименов сын
Пимбера, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно