Новикова (Алферова) Харитина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Алферова) Харитина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алферов Михаил Ефремов

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1865 ст.

Муж: Новиков Михаил Пименов сын

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.12.1881 ст.

Дочь: Комарова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Пименов сын

Пимбера, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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