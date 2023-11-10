Букреев Егор Лукьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Букреев Лукьян Сидорович
Мать: не указана
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 675. Л. 38об.
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ачкасова Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Букреева Федосья Михайловна
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 454. Л. 441об.
Смерть
1830
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 675. Л. 38об.