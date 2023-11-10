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Букреев Егор Лукьянович

Место рождения

Букреевка, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Букреев Лукьян Сидорович

Мать: не указана

Букреевка, Щигровский муниципальный район, Курская область
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 675. Л. 38об.
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ачкасова Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Букреева Федосья Михайловна

Букреевка, Щигровский муниципальный район, Курская область
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 454. Л. 441об.
Смерть
1830
Букреевка, Щигровский муниципальный район, Курская область
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 675. Л. 38об.
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