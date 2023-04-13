Климент Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Ларион Федоров
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
23.04.1788
Жена: Анна Тихонова
Верещагино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1792
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Тихонова
Рождение ребёнка
08.11.1805
Сын: Гурий Клементов
Мать ребёнка: Анна Тихонова
Смерть
1821