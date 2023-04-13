Климент Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климент Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

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Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1805 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Ларион Федоров

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
23.04.1788

Жена: Анна Тихонова

Верещагино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1792

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Тихонова

Михайлово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1805

Сын: Гурий Клементов

Мать ребёнка: Анна Тихонова

Михайлово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1821
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