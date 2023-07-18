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Фадеев Степан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

29.10.1854

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Фадеев Алексей

Мать: Фадеева Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
24.02.1822

Сын: Фадеев Алексей Степанович

Мать ребёнка: Фадеева Евдокия Артемьевна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
25.01.1824

Жена: Фадеева Евдокия Калинична

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
2-й брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Евдокия Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
29.10.1854
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: от чахотки
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