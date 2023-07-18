Фадеев Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти29.10.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Фадеев Алексей
Рождение ребёнка
24.02.1822
Сын: Фадеев Алексей Степанович
Мать ребёнка: Фадеева Евдокия Артемьевна
Бракосочетание
25.01.1824
2-й брак
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.10.1854
Причина смерти: от чахотки