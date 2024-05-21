Короткова Любовь 25.05.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Короткова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
27.09.2006

Сын: Коротков Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Коротков Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
07.12.2020

Дочь: Короткова Карина Владимировна

Отец ребёнка: Коротков Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
07.12.2020

Сын: Коротков Даниил Владимировч

Отец ребёнка: Коротков Владимир Сергеевич

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