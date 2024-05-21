Короткова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.2006
Сын: Коротков Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: Коротков Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
07.12.2020
Дочь: Короткова Карина Владимировна
Отец ребёнка: Коротков Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
07.12.2020
Сын: Коротков Даниил Владимировч
Отец ребёнка: Коротков Владимир Сергеевич