Шилов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1969
Сын: Шилов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Шилова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1975
Дочь: Кот Елена Васильевна
Мать ребёнка: Шилова Наталия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилова Наталия Ивановна