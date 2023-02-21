Шилов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилов Василий

Шилов Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1969

Сын: Шилов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Шилова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1975

Дочь: Кот Елена Васильевна

Мать ребёнка: Шилова Наталия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова Наталия Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close