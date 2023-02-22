Архипов Ахил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архипов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Трифонова Евдокия Ахиловна
Мать ребёнка: Архипова Акилина Павловна
Рождение ребёнка
08.07.1901
Мать ребёнка: Архипова Акилина Павловна
Рождение ребёнка
10.07.1915
Мать ребёнка: Архипова Акилина Павловна
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Архипова Акилина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно