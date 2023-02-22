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Архипов Ахил Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Трифонова Евдокия Ахиловна

Мать ребёнка: Архипова Акилина Павловна

Рождение ребёнка
08.07.1901

Сын: Архипов Степан Ахилович

Мать ребёнка: Архипова Акилина Павловна

Рождение ребёнка
10.07.1915

Сын: Архипов Михаил Ахилович

Мать ребёнка: Архипова Акилина Павловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Алексей Ахилович

Мать ребёнка: Архипова Акилина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Акилина Павловна

Смерть
Неизвестно
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