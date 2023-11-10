Мекотина (Нестерова) Фекла Акимова
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Мекотин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Мекотин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Мекотин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Мекотин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1754
Сын: Мекотин Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Мекотин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Мекотин Григорий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1768