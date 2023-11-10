Мекотина (Нестерова) Фекла Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мекотина (Нестерова) Фекла Акимова

Место рождения

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Мекотин Петр Григорьев

Отец ребёнка: Мекотин Григорий Васильев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Мекотин Филип Григорьев

Отец ребёнка: Мекотин Григорий Васильев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Мекотин Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Мекотин Григорий Васильев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Мекотин Федор Григорьев

Отец ребёнка: Мекотин Григорий Васильев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Мекотин Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Мекотин Григорий Васильев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Мекотин Григорий Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мекотин Григорий Васильев

Смерть
1768
Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
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