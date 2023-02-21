Fošenbauerova (Váchová) Anna
Место рожденияJeznice 12
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Vácha František
Мать: Váchova Veronika
Jeznice 12
Бракосочетание
12.05.1808
Муж: Fošenbauer František
Purkarec
Рождение ребёнка
18.02.1809
Сын: Fošenbauer Matěj
Отец ребёнка: Fošenbauer František
Jeznice 2
Рождение ребёнка
08.10.1811
Сын: Fošenbauer Josef
Отец ребёнка: Fošenbauer František
Jeznice 3
Рождение ребёнка
08.12.1813
Дочь: Vystrčilova Marie (Mariána)
Отец ребёнка: Fošenbauer František
Jeznice 3
Рождение ребёнка
03.05.1816
Дочь: Grilova Anna
Отец ребёнка: Fošenbauer František
Jeznice 3
Рождение ребёнка
05.05.1820
Сын: Fošenbauer Vojtěch
Отец ребёнка: Fošenbauer František
Jeznice 3
Рождение ребёнка
23.05.1823
Сын: Fošenbauer František
Отец ребёнка: Fošenbauer František
Jeznice 3
Рождение ребёнка
30.04.1826
Дочь: Kateřina
Отец ребёнка: Fošenbauer František
Jeznice 3
Смерть
Неизвестно