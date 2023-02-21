Fošenbauerova (Váchová) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fošenbauerova (Váchová) Anna

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Место рождения

Jeznice 12

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Vácha František

Мать: Váchova Veronika

Jeznice 12
Бракосочетание
12.05.1808

Муж: Fošenbauer František

Purkarec
Рождение ребёнка
18.02.1809

Сын: Fošenbauer Matěj

Отец ребёнка: Fošenbauer František

Jeznice 2
Рождение ребёнка
08.10.1811

Сын: Fošenbauer Josef

Отец ребёнка: Fošenbauer František

Jeznice 3
Рождение ребёнка
08.12.1813

Дочь: Vystrčilova Marie (Mariána)

Отец ребёнка: Fošenbauer František

Jeznice 3
Рождение ребёнка
03.05.1816

Дочь: Grilova Anna

Отец ребёнка: Fošenbauer František

Jeznice 3
Рождение ребёнка
05.05.1820

Сын: Fošenbauer Vojtěch

Отец ребёнка: Fošenbauer František

Jeznice 3
Рождение ребёнка
23.05.1823

Сын: Fošenbauer František

Отец ребёнка: Fošenbauer František

Jeznice 3
Рождение ребёнка
30.04.1826

Дочь: Kateřina

Отец ребёнка: Fošenbauer František

Jeznice 3
Смерть
Неизвестно
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