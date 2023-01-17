Аввакумова (Саета) Марина Леонардовна
Место рождения
Дата рождения21.12.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1966
Отец: не указан
Мать: Саета Зоя Валентиновна
Рождение ребёнка
27.02.1990
Дочь: Аввакумова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Аввакумов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
21.07.1994
Сын: Аввакумов Антон Александрович
Отец ребёнка: Аввакумов Александр Владимирович
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно