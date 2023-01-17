Аввакумова (Саета) Марина Леонардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аввакумова (Саета) Марина Леонардовна

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Место рождения

Пуксинка, Гаринский, Свердловская область

Дата рождения

21.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1966

Отец: не указан

Мать: Саета Зоя Валентиновна

Пуксинка, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1990

Дочь: Аввакумова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Аввакумов Александр Владимирович

Пуксинка, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.07.1994

Сын: Аввакумов Антон Александрович

Отец ребёнка: Аввакумов Александр Владимирович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аввакумов Александр Владимирович

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