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Галкин Сергей Юрьевич

Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

14.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1980

Отец: Галкин Юрий Александрович

Мать: Галкина Татьяна Николаевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
08.02.2008

Дочь: Галкина Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Желудович Татьяна Николаевна

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
05.02.2015

Сын: Галкин Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Роксана

Рождение ребёнка
16.06.2018

Сын: Галкин Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Роксана

Рождение ребёнка
25.07.2020

Дочь: Галкина Кристина Сергеевна

Мать ребёнка: Роксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роксана

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