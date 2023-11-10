Галкин Сергей Юрьевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1980
Рождение ребёнка
08.02.2008
Дочь: Галкина Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Желудович Татьяна Николаевна
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
05.02.2015
Мать ребёнка: Роксана
Рождение ребёнка
16.06.2018
Мать ребёнка: Роксана
Рождение ребёнка
25.07.2020
Дочь: Галкина Кристина Сергеевна
Мать ребёнка: Роксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Роксана