Таутер (Рудова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.10.1886
Дата смерти09.12.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1886
Отец: не указан
Рождение ребёнка
06.03.1906
Дочь: Митрофанова Анна Донатовна
Отец ребёнка: Таутер Донат Иванович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Таутер Донат Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1909
Дочь: Скуратова Ольга Донатовна
Отец ребёнка: Таутер Донат Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
09.12.1972
СССР, УССР, г. Киев