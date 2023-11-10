Таутер (Рудова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таутер (Рудова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

12.10.1886

Дата смерти

09.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1886

Отец: не указан

Мать: Рудова Елизавета Николаевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.03.1906

Дочь: Митрофанова Анна Донатовна

Отец ребёнка: Таутер Донат Иванович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Таутер Борис Донатович

Отец ребёнка: Таутер Донат Иванович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1909

Дочь: Скуратова Ольга Донатовна

Отец ребёнка: Таутер Донат Иванович

Киев, Киевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
09.12.1972
Киев, Киевский уезд
СССР, УССР, г. Киев
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