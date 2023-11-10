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Шадрин Олег Александрович
Шадрин Олег Александрович
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Древо
Место рождения
Шарыпово
, город Шарыпово, Красноярский край
Дата рождения
09.09.1980
Пол
Мужской
Отец
Щадрин Александр Владимирович
1956 г.р.
Мать
Шадрина (Юшкова) Вера Васильевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1980
Отец:
Щадрин Александр Владимирович
Мать:
Шадрина Вера Васильевна
Шарыпово
, город Шарыпово, Красноярский край
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