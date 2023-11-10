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Шадрин Олег Александрович

Место рождения

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край

Дата рождения

09.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1980

Отец: Щадрин Александр Владимирович

Мать: Шадрина Вера Васильевна

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
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