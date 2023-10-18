Арутюнова (Пятина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арутюнова (Пятина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1981

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.2003

Сын: Арутюнов Платон

Отец ребёнка: Арутюнов Алексей

Москва
Рождение ребёнка
29.12.2006

Сын: Арутюнов Яков

Отец ребёнка: Арутюнов Алексей

Москва
Рождение ребёнка
01.10.2009

Сын: Арутюнов Петр

Отец ребёнка: Арутюнов Алексей

Москва
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