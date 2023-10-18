Арутюнова (Пятина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1981
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.2003
Сын: Арутюнов Платон
Отец ребёнка: Арутюнов Алексей
Москва
Рождение ребёнка
29.12.2006
Сын: Арутюнов Яков
Отец ребёнка: Арутюнов Алексей
Москва
Рождение ребёнка
01.10.2009
Сын: Арутюнов Петр
Отец ребёнка: Арутюнов Алексей
Москва