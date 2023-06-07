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(Щербина) Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Щербина Иван Данилов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Щербина Макарий Иванович

Отец ребёнка: Щербина Иван Данилов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Щербина Мокий Иванович

Отец ребёнка: Щербина Иван Данилов

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Иван Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1803
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