(Щербина) Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Щербина Иван Данилов
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Щербина Иван Данилов
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Щербина Иван Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербина Иван Данилов
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1803