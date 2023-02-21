Гончаренко Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1993
Муж: скрыто настройками приватности
Химки, Россия
Рождение ребёнка
23.05.1994
Дочь: Ангелина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Химки, Россия
Рождение ребёнка
23.05.1994
Сын: Гончаренко Вячеслав
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
Неизвестно