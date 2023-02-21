Гончаренко Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: Мария

Бракосочетание
1993

Муж: скрыто настройками приватности

Химки, Россия
Рождение ребёнка
23.05.1994

Дочь: Ангелина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Химки, Россия
Рождение ребёнка
23.05.1994

Сын: Гончаренко Вячеслав

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
Неизвестно
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