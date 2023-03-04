Фишев Ефим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишев Ефим Андреевич

Место рождения

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)

Дата рождения

1718

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Отец

1702 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Фишев Андрей Иванович

Мать: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
1726
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