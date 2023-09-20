Низовцев Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низовцев Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1924

Дочь: Войтова Нелли Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.04.1930

Сын: Низовцев Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
1940
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