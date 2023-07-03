Валиев Марат Рустамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиев Марат Рустамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2022

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2022

Отец: Валиев Рустам Айратович

Мать: Валиева Виктория

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