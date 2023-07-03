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Валиев Марат Рустамович
Валиев Марат Рустамович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2022
Пол
Мужской
Отец
Валиев Рустам Айратович
1987 г.р.
Мать
Валиева Виктория
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2022
Отец:
Валиев Рустам Айратович
Мать:
Валиева Виктория
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