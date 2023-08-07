Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Осип Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1782
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