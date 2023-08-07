Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Осип Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1782