Бочарова (Ушакова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочарова (Ушакова) Тамара

Бочарова (Ушакова) Тамара

Место рождения

Липовец Орловская область

Дата рождения

20.04.1939

Дата смерти

10.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1939

Отец: Ушаков Игнат

Мать: Ушаков Серафима

Липовец Орловская область
Рождение ребёнка
23.09.1960

Сын: Бочаров Николай

Отец ребёнка: Бочаров Виктор

Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
25.08.1968

Дочь: Курбатова Светлана

Отец ребёнка: Бочаров Виктор

Каменево, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочаров Виктор

Смерть
10.05.2001
Каменево, Орловская область
Похороны
Неизвестно
д.Каменево Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close