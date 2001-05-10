Бочарова (Ушакова) Тамара
Место рожденияЛиповец Орловская область
Дата рождения20.04.1939
Дата смерти10.05.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1939
Отец: Ушаков Игнат
Мать: Ушаков Серафима
Липовец Орловская область
Рождение ребёнка
23.09.1960
Сын: Бочаров Николай
Отец ребёнка: Бочаров Виктор
Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
25.08.1968
Дочь: Курбатова Светлана
Отец ребёнка: Бочаров Виктор
Каменево, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бочаров Виктор
Смерть
10.05.2001
Каменево, Орловская область
Похороны
Неизвестно
д.Каменево Орловская область