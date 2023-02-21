Никишин Степан Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишин Степан Антипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1872 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1888

Дочь: Ксения Степановна

Мать ребёнка: Никишина Евдокия Ларионовна

Рождение ребёнка
24.01.1909

Сын: Никишин Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Никишина Евдокия Ларионовна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Евдокия Ларионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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