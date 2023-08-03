Романова . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова .

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1949

Дочь: Матросова Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Кончаков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Кончаков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Кончаков Яков

Смерть
Неизвестно
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