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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1924
Сын: Панкратьев Семён
Отец ребёнка: Панкратьев ?
Ульяновская область, Ульяновский район, с. Загудаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратьев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панкратьев ?